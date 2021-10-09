Denktaş anıt mezarı için protokol kararı

Denktaş'ın Anıt Mezarının bulunduğu parkın projesinin hazırlanması ile ilgili karar Resmi Gazete’de…

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarının bulunduğu Cumhuriyet Parkı'nın çevre düzenlemesi ile ilgili proje ve şartnameleri hazırlamak amacıyla protokol imzalanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Dünkü Resmi Gazete’de yer alan karara göre Bakanlar Kurulu, Cumhuriyet Parkı'nın çevre düzenlemesi ile ilgili proje ve şartnameleri hazırlamak amacıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında protokol imzalanmasına karar verdi.

Hatırlanacağı üzere; Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, babası,1.Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının çevre düzenlemesi için 5 Ekim’de çalışmaya başladıklarını açıklamış, yaptığı konuşmada hükümeti ve Başbakan Ersan Saner'i eleştirmişti.

Ayrıca, Lefkoşa Türk Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun finansmanı ile Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının çevre düzenlemesi ile birlikte yapılması için Bakanlar Kurulu’na başvurmuş, ancak, bu başvuruya yanıt verilmemişti.