Denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu gece 20.00’den yarın gece 24,00’e kadar denizlerde taurusta fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, bölge denizlerinde taurusta kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek 8 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.