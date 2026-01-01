Denizlerde fırtına devam ediyor

Meteoroloji Dairesi, denizlerdeki 8 kuvvetindeki fırtınanın bu gece yarısına kadar devam edeceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bölgemiz denizlerinden doğu Taurus'ta güney ve batı, batı Taurus'ta kuzey ve batı yönlerden “8” kuvvetinde ve “fırtına” şeklinde esmekte olan rüzgarın periyot boyunca kuzey ve batı yönlerden devam etmesi beklenmektedir.” bilgisi paylaşıldı.