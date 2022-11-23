Denizci’nin suçu “ANF Fırat’ın haberini paylaşmak”

Ertuğrul SENOVA

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu haber paylaşımları üzerine, “Yasadışı Cemiyeti Savunma ve Teşvik Etmek” ile “Tasarrufunda Yasadışı Cemiyete Ait Yayın Bulundurmak” suçlamalarıyla tutuklanan köşe yazarı Kazım Denizci mahkemeye çıkarıldı, 200 bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

Polis, Denizci’nin, 21 Ağustos ve 22 Ağustos’ta, kişisel sosyal medya hesapları üzerinden, PKK Terör Örgütü’ne yakın bir görüşe sahip olduğu iddia edilen “ANF Fırat” isimli haber ajansının haberlerini kaynak göstererek paylaşması nedeniyle, söz konusu suçlamalarla karşılaştığını söyledi.

Avukat Nazlı: “Tutuklanmasıyla ilgili herhangi bir talep yok, polis resen soruşturma içerisinde”

YENİDÜZEN’e konuşan Denizci’nin avukatı Cansu Nazlı, Denizci’nin, “Haber ajansını kaynak göstererek, paylaşılan haberleri Facebook üzerinden paylaştım” yönünde ifade verdiğini, kendisinin gazeteci olduğunu belirterek ifade özgürlüğü vurgusu yaptığını aktardı.

Avukat Nazlı, mahkemede şahadet veren polisin, Denizci’nin tutuklanmasıyla ilgili bir talebin bulunduğuna dair herhangi bir ifade kullanmadığına dikkat çekerek, polisin resen bir soruşturma içerisinde olduğu bilgisini aldıklarını ifade etti.

Denizci: “Çekmecemdeki 2 kitaba el kondu”

Avukat Nazlı, Denizci’nin laptop, USB ve cep telefonuna polis tarafından el konulduğunu da aktardı.

Avukat Nazlı ayrıca, Denizci’nin “Çekmecemdeki İşçinin El Kitabı ve Komünist Manifesto’ya da polis el koydu” yönünde ifade verdiğini ancak polisin, mahkemede söz konusu kitaplarla ilgili herhangi bir ifadede bulunmadığını aktardı.

Polis: “Üniversitedeki akademisyenler, bu yayınların terör örgütünün propagandasını yaptığına dair görüş belirtti”

Öte yandan, mahkemede konuşan polis memuru Aykut Özkan,Denizci’nin söz konusu yayınlarla ilgili üniversitelerdeki akademisyenlerin bu yayınların terör örgütünün propagandasını yaptığına dair görüş belirttiğini söyledi.

BKP: “Kazım Denizci terör eylemlerine yardım ve yataklık iddiasıyla gözaltına alındı”