“Demokrasi, adalet ve insan hakları için dayanışma içindeyiz”

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, demokrasiden, adaletten ve insan haklarından yana olan tüm kardeş sendikalar ve halklarla dayanışma içinde olduklarını belirterek, her zaman demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün savunucusu olduklarını ifade etti.

KİEF adına açıklama yapan Güven Bengihan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte birçok aydın ve seçilmiş siyasetçinin tutuklanmasına ilişkin gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ettiklerini söyledi.

Adil ve şeffaf yargı süreci çağrısı

Bu durumun demokratik değerler ve hukuk devleti ilkeleri açısından ciddi kaygılar uyandırdığını belirten Bengihan, "Demokratik toplumlarda, seçilmiş yöneticilerin görevden alınması veya hakkında soruşturma açılması ancak şeffaf, adil ve tarafsız bir yargı süreciyle mümkündür." dedi.

Bu süreçlerin siyasi müdahalelerden arındırılması ve kamuoyunda adalete olan güveni zedelememesi gerektiğini dile getiren Bengihan, aksi takdirde toplumda kutuplaşma ve güvensizlik ortamı oluşacağını savundu.

"Bizler her zaman demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün savunucusu olduk." diyen Bengihan, Anayasal haklarını savunmak için sesini yükseltenlere şiddet uygulandığını belirtti ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti. Bengihan, adil ve şeffaf bir yargı süreci yürütülmesi ve ifade ile protesto özgürlüğüne saygı gösterilmesi temennisinde bulundu.

Bengihan, KİEF olarak Türkiye'de ve dünya genelinde demokrasiden, adaletten ve insan haklarından yana olan tüm kardeş sendikalar ve halklarla dayanışma içinde olduklarını belirterek; demokrasinin, adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin, toplumların barış içinde yaşamasının garantisi olduğunu kaydetti. Bengihan ayrıca, bu ilkelerin zedelenmesinin bölgesel, sosyal ve ekonomik haklar üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını da ifade etti.