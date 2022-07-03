Demirhan'da hırsızlık: 2 tutuklu

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete, Cuma günü müşteri olarak giden 53 yaşındaki C.P.D.(E) ve 39 yaiındaki S.W M.'nin (K), toplam değeri 3 bin 466 TL olan gıda, mutfak aletleri ve konfeksiyon malzemelerini çaldı.

Polis, şahısların tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.