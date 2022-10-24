Demir parmaklıklar arkasındaki ‘Döngü’

Mahkum, gardiyan ve bir hapishane hikayesini konu alan “Döngü” isimli Fotoğraf sergisi 10 Ekim 2022 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Projesini BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un yaptığı ve 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü nedeniyle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla, Merkezi Cevaevi’ni konu alan fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. BRTK HD Stütyoları giriş salonunda yer alan “Döngü” isimli sergiye Mehmet Gökyiğit fotoğraf editörlüğünü, Ayhatun Ateşin de küratörlüğünü üstlendi.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi, Kamu Çalışanları Sendikası ve BRT-KOOP sponsorluğunda gerçekleştirilen sergide Çekirdek’e ait 40 adet fotoğraf yer aldı.

Merkezi Cezaevi’nde Gardiyan olan Çekirdek’in gözüyle, Dört duvar arasında günler nasıl geçiyor?... Gri beton duvarlar arasında sevinçler, dostluklar, özlemler, ortak yaşamlar, 40 yıllık mazisi olan Merkezi Cezaevi’nin 40 fotoğrafa aktarılan yaşam döngüsüne tanık oluşu sergi karelerinde izleyici ile buluştu.