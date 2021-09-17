Demir atölyesinde hırsızlık yaptı, teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma meselesi ile ilgili tutuklanan zanlı N.Y yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Soner Şaban, 7 Eylül saat 01.00 sularında, Lefkoşa’da bulunan Ramazan Bakçeci' ye ait demirci atölyesinin kilitsiz vaziyetteki giren Lefkoşa'da sakin zanlı N.Y’nin 1 adet 4000 TL değerinde ahşap kesme makinesini, yine bu makineye ait 1 adet 2000 TL değerindeki motoru, 3 adet toplamda 5000 TL değerindeki antika demiri, 1 adet 250 TL değerinde su termosunu, 2 adet toplam 5000 TL değerinde kaynak makinesini, atölye içerisinde bulunan 8 adet 18 kişilik minibüse ait kontak anahtarını, 1 adet 3000 TL değerinde konu güvenlik kameralarının kayıt cihazını, 1 adet 2000 TL değerinde tekne telsizini alarak kaçtığını anlattı.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını, arabasında ahşap kesme makinesi ve bu makineye ait motorun bulunarak araçla birlikte emare olarak alındığını, diğer emarelerin ise arandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır olması için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı söz konusu eşyaların onun olduğunu şikâyetçiyle eskiden ortak olduklarını beyan etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.