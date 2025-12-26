Değişim için ortak mücadele çağrısı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) heyetiyle CTP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede Sıla Usar İncirli, ülkedeki siyasi, sosyal ve ekonomik çöküşün hızlanmasının yarattığı tahribatın çok büyük olduğunu, bir an önce durdurulması gerektiğinin altı çizdi. Yolsuzluk, usulsüzlük ve hukuk tanımazlığın ülke tarihinde olmadığı kadar yoğun yaşandığına dikkat çeken İncirli, değişimin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Sıla Usar İncirli, CTP’nin tüm kadrolarıyla ve toplumun tüm kesimleriyle yoğun bir hazırlık içinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek değişim ve yapısal dönüşümün hayata geçmesi için ortak mücadele çağrısı yaptı. ‘’Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, kapsayıcı, sorunlara tam bir uzlaşı kültürü içinde çözüm bulan bir anlayışla CTP iktidara hazırdır’’ ifadelerini kullanan İncirli, halkın beklentilerine somut hedeflerle yanıt vereceklerini sözlerine ekledi.

Nitelikli kamusal eğitimin önemine vurgu yapan İncirli, eğitimde yaşanan sorunların sadece fiziki koşulların yetersizliği ile sınırlı olmadığını, çok daha yapısal dönüşümlere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Heyetler; toplumsal muhalefette birlik ve nitelikli ve bilimsel eğitim için ortak mücadele etme ihtiyacını teyit ettiler.

CTP heyetinde Genel Başkan Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri Koral Aşam, Feriha Tel, Fide Kürşat , Filiz Besim ve Hasan Öztaş yer aldı.

KTÖS heyetinde ise Genel Sekreter Burak Maviş, Başkan Mustafa Baybora, Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri Onur Bütüner, Mali Sekreter Akgün Kaçmaz ile Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen bulundu.