Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden önemli başarı

Değirmenlik Lisesi 8. Sınıf öğrencileri, girdikleri Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi giriş sınavlarını başarıyla tamamlayarak başvurdukları okullara girmeye hak kazandı.

Değirmenlik Lisesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sınavları başarıyla tamamlayan dokuz öğrenci ve kazandıkları okulları açıklayarak öğrencilere başarılar diledi.

Değirmenlik Lisesi açıklamasında, “8. sınıf öğrencilerimiz başvurdukları Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20Temmuz Fen Lisesi sınavlarında başarılı oldular. Yepyeni hayallerle çıktıkları bu yolda Değirmenlik Lisesi ailesi olarak öğrencilerimize başarılar dileriz. Başarılarınız daim olsun. Emeği geçenlere teşekkürlerimle…” ifadelerini kullandı.