“Genel Kurul’u önemsizleştirmek kabul edilemez”

CTP Grup Başkanvekili Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Meclis’in saat 10.00’da toplanacağının duyurulmasına rağmen oturumun saat 14.00’te başlamasını eleştirdi. Şahali, yurttaşların ve basın mensuplarının Meclis’in neden zamanında toplanmadığını bilmeye hakkı olduğunu söyledi.

Genel Kurul’un geç başlamasının nedeninin komite toplantıları olduğunu belirten Şahali, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi ile Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin sabah saatlerinden itibaren toplantı halinde olduğunu ifade etti. Yasama gününde ve muhalefetin denetim gününde komitelerin Genel Kurul çalışmalarını aksatacak şekilde toplanmasının sıradan bir yasama faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

Meclis Genel Kurulu’nun kamuoyu önünde yürütülen bir çalışma olduğunu vurgulayan Şahali, komite toplantılarının Genel Kurul’un önüne geçirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Yasama döneminin sonuna yaklaşılırken komitelerin, Genel Kurul programını aksatacak şekilde toplandığını belirten Şahali, “Bu genel kurul saat 10.00’da toplanmalıdır. Genel Kurul’u önemsizleştirmek ve esas meselenin komite toplantıları olduğu algısını yaratmak bizim açımızdan kabul edilebilir değildir” dedi.

Şahali, görev süresini tamamlamak üzere olan 10’uncu dönem Parlamentosu’nun ilk günden itibaren Meclis geleneklerine ve iç tüzüğüne uygun hareket etmediğini ifade ederek, yaşananların “Meclis’in itibarını yerle bir eden bir davranış” olduğunu söyledi.