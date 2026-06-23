“Sağlık verileri güvende değil”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, YENİDÜZEN’in manşetine taşıdığı “Tarihi skandal!” başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı, kendilerinin aylar önce dile getirdikleri endişelerin bugün daha görünür hale geldiğini söyledi.

Sendika açıklamasında, sağlık verilerinin sıradan bilgiler olmadığı belirtilerek, bu verilerin bir ülkenin demografik yapısını, sağlık politikalarını ve geleceğe yönelik stratejik planlamalarını doğrudan etkileyen kritik unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Kamuoyunun bildikleri ile perde arkasında yaşananlar arasında önemli farklılıklar bulunduğu ileri sürülen açıklamada, sağlık verilerinin korunmasının yalnızca bireysel mahremiyetle ilgili olmadığı, aynı zamanda ulusal güvenliğin temel parçalarından biri olduğu kaydedildi.

Sendika, konunun daha önce Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede de gündeme getirildiğini belirterek, sağlık verilerinin sızmasının yalnızca kişisel bilgilerin açığa çıkması anlamına gelmediğini, aynı zamanda ülkenin sağlık sisteminin dış müdahalelere açık hale gelmesine neden olabileceğini savundu.

Açıklamada, sağlık alanında kullanılan dijital sistemlerin dışa bağımlı yapılar üzerinden yürütülmesinin uzun vadede güvenlik risklerini artıracağı görüşüne yer verilirken, ülkenin kendi sağlık bilişim altyapısını oluşturmasının gerekli olduğu vurgulandı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, sağlık verilerinin korunmasına yönelik şeffaf, güçlü ve denetlenebilir mekanizmaların bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulunarak, konunun halk sağlığı, güvenlik ve ülkenin geleceği açısından ertelenemez bir öncelik olduğunu ifade etti.