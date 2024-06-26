Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy Köy Kadın Kursu yılsonu sergisi yapıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sergi açılışı Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’in katılımıyla gerçekleşti.

Belediye Başkanı Karavezirler’e Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekillerinden Devrim Barçın, Ürün Solyalı, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Asbaşkanı Tahir Irız ve Asbaşkan Yardımcısı Hasan Güneşel eşlik etti.

Başkan Karavezirler açılışta yaptığı konuşmada kurs öğretmeni Amber Unus ve tüm kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Karavezirler, kurslardaki üretimlerin kursiyerler için bir kazanç kapısı olabilmesi adına çalışmaların yapıldığını da dile getirdi.