Dedesi Türkiyeli iki çocuğa ‘istisnai’ Kıbrıs yurttaşlığı

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Türkiye kökenli dedesi nedeniyle sorun yaşayan, Kıbrıslı Rum anne ve Kıbrıslı Türk babaya sahip iki çocuğa, Kıbrıs vatandaşlığı vermeye karar verdi.

Hükümet sözcü yardımcısı Niovi Parissinou’ya göre, kabine “insani kriterleri dikkate alarak ve istisnai olarak” Hristos ve Theklia-Yesemina Öztürk'e Kıbrıs vatandaşlığı statüsü verme kararı aldı.

Cyprus Mail’in haberine göre Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Niovi Parissinou, Bakanlar Kurulu’nun iki çocuğa vatandaşlık verilmesi yönünde karar aldığını açıkladı.

Parissinou, “Bakanlar Kurulu, İnsani kriterleri göz önünde bulundurarak Theklia-Yesemina Ozturk’e istisnai olarak vatandaşlık verdi” dedi.

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