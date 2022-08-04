Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın 11.30’da yeniden Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapıyor.

İki sendikadan yapılan ortak açıklamada, geçtiğimiz Salı günü Eğitim Bakanlığı’nda yapılması planlanan ancak yapılmayan Yüksek Danışma Kurulu’nun yarın toplanacağının kendilerine bildirildiği belirtildi.

Sendikalar, “Eğitim Bakanı sendikalarımızla istişare yapacağı taahhüdüne rağmen ‘Ben Yaparım Olur’ yaklaşımında ısrar etmektedir. Dayatmalar karşısında susmadık, susmayacağız!” açıklamasını yaptı.

KTÖS ve KTOEÖS’ün açıklaması şöyle:

“Öğretmen düşmanlığına soyunan Nazım Çavuşoğlu aldığı talimatlar doğrultusunda öğretmen haklarını gasp etmek için diktatörce tavrından vazgeçmiyor! 2 Ağustos Salı günü öğretmenlerimizin kararlı direnişi sonucunda yapılamayan Yüksek Danışma Kurulu toplantısının aynı gündemle 5 Ağustos 2022, Cuma günü saat 13.00’de Eğitim Bakanlığında yapılacağı sendikalarımıza bildirilmiştir.

Eğitim Bakanı sendikalarımızla istişare yapacağı taahhüdüne rağmen “Ben Yaparım Olur” yaklaşımında ısrar etmektedir. Bilinmelidir ki öğretmene yönelik bu tavrını değiştirmezse, okullarımız eylemlerle açılacaktır.

Nazım Çavuşoğlu, eğitimde çözülmesi ivedi dağ gibi sorunlar ortada dururken, öğretmen haklarına saldırmayı tercih etmiştir.

Öğretmenin direnişi belli ki hükümeti korkutmuş, bu nedenle toplumsal muhalefet öğretmen üzerinden susturulmaya, sindirilmeye çalışılmaktadır.

5 Ağustos 2022, Cuma sesimizi en güçlü şekilde duyurmak, dayatmaları, haklarımızın gasp edilmesinin kabul etmeyeceğimizi tekrardan ortaya koymak için

Tüm öğretmenlerimizle 11.30’dan itibaren

Eğitim Bakanlığı önünde olacağımızı belirtiriz.

DAYATMALAR KARŞISINDA SUSMADIK, SUSMAYACAĞIZ!

ÖĞRETMEN ONURUNU ÇİĞNETMEYECEĞİZ!”