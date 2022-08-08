“Dava sürecek, yetkililerin yargılanması istenecek”

CTP’nin, KIBTEK’e ihalesiz yakıt alımıyla ilgili mahkemeye taşıdığı Yasa Gücünde Kararname’nin iptali davası bu sabah görüşüldü.

Mahkeme, yargı masraflarını hükümetin ödemesine karar verdi, CTP, söz konusu kararnamenin Anayasaya aykırılığını tescillemek adına davayı sürdürme kararı aldı.

Bu kapsamda, kararnamenin Anayasaya ayrılığının tespit edilmesi halinde polisten, ilgililerin yargılanması adına ceza davası açılması talep edilecek.

Dava sonrası açıklamada bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasa gücünde kararnamenin geri çekildiğini ancak çok sayıda ihalesiz yakıt alımının gerçekleştiğini anımsattı.

Açılan davanın, yasa gücünde kararnamenin geri çekilmesiyle sonuçsuz bırakılmaya çalışıldığını belirten Erhürman, "Biz bu davayı bitirmeyeceğiz. Bu ülkenin zarara uğratıldığını biliyoruz" dedi.

Erhürman, mahkemenin bugün görüşülen davada, hükümeti yargılama masraflarını ödemeye mahkum ettiğini ifade etti.

Erhürman, "ihalesiz ne isterlerse alırlar, CTP dava açar, dava gorüşülmeden önce ben bunu kaldırırım, hukuksuzluk yanıma kalır. CTP buna izin vermeyecek" şeklinde konuştu.

Ara emri kararının geri çekildiğini ancak davaya devam edileceğini belirten Erhürman, "Mahkemenin, yasa gücünde kararnameyle ilgili Anayasaya aykırılık tespit etmesini bekliyoruz. Böylece polise gidip, savcılık aracılığıyla ceza davası açılmasını ve ilgililerin yargılamasını isteyeceğiz" dedi.