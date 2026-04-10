Dava 29 Nisan’da görülecek

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Müsteşarı, Kooperatif Şirketler eski Mukayyidi Çelebi Ilık'ın davası 29 Nisan'a ertelendi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Nuray Necdet'in huzurunda görüşülen davada, sanık Çelebi Ilık için mahkemeden duruşma günü talep edildi.

Yargıç Nuray Necdet, davayı PI için 29 Nisan'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

"Sahte diploma” aldığı iddiasıyla 2024 yılında tutuklanan sanık Çelebi Ilık, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği görevinden alınmıştı.

Sanık Çelebi Ilık’ın, 2022 ve 2023 yıllarında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde derslere ve sınavlara girmediği halde sahte işlemlerle psikoloji lisans ve işletme yönetimi yüksek lisans diplomaları temin ettiği iddia edilmişti.

Ilık'ın, bu diplomaları kullanarak kamu kurumlarına sahte belgeler sunduğu ve barem artışı alarak maddi kazanç elde ettiği öne sürülmüştü.

Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ilık, teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.