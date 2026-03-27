Dava 29 Nisan'a ertelendi

Recep DAL

Sahte diplomadan yargılanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Ünal Juju, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hâkim karşısına çıkarıldı; dava itham için 29 Nisan'a ertelendi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen ikinci duruşmada, iddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ve sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Mahkemede söz alan avukat Zeki, incelemesi gereken belgeler ve emareler olduğunu belirterek ek süre talep etti.

Savcı İldeniz de Zeki ile iletişimde olduklarını, gerekli evrakları kendisine ulaştırmaya devam ettiklerini kaydetti.

Yargıç, davanın itham için 29 Nisan Çarşamba gününe ertelenmesine karar verdi.