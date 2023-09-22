“DAÜ’deki özerk ve demokratik yapıyı koruyacağız”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, bu sabah istifasını açıklayan Rektör ve Rektör Yardımcıları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı, “Üniversitemizdeki özerk ve demokratik yapıyı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Özcenk, istifa eden Rektör ve yardımcılarına teşekkür ederken, DAÜ Kuruluş Yasası uyarınca tüm demokratik süreçlerin çalıştırılacağını ve Vakıf Yöneticiler Kurulu onayına sunulmak üzere Senato tarafından alınan kararların değerlendirileceğini belitti.

Özcenk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Üniversitemizde 38 ay boyunca özveri ile hizmet veren Rektör ve Rektör Yardımcılarımıza Vakıf Yöneticiler Kurulu adına teşekkür ederim.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin öz kuruluşu olan, Üniversitemiz, göz bebeğimizdir ve ülkemizdeki her vatandaşın güven duyduğu kurumumuzun ilelebet yaşaması Vakıf Yöneticiler Kurulu olarak görevimizdir.

Üniversitemizdeki özerk ve demokratik yapıyı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu bağlamda, 18/1986 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası'nın 12'nci maddesi uyarınca, tüm demokratik süreçler çalıştırılarak, Vakıf Yöneticiler Kurulu onayına sunulmak üzere Senato tarafından alınan kararlar üniversitemizin bekası göz önünde tutularak değerlendirilecektir.”

Anımsanacağı üzere bu sabah DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve yardımcıları topluca istifa etmişti.

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