“DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na ilişkin yetki Cumhurbaşkanlığı’na aittir”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu’na ilişkin son gelişmelerle ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve üyelerinin atanma sürecinin açık biçimde yasayla düzenlendiğini vurgulayarak, DAÜ Kuruluş Yasası’nın 5’inci maddesine göre söz konusu atamaların Bakanlar Kurulu’nun önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından yapıldığını hatırlattı.

“Bakanlar Kurulu’nun doğrudan atama ve görevden alma yetkisi yoktur”

Açıklamasında, Bakanlar Kurulu’nun 29 Aralık 2025 tarihli ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararına dikkat çeken Erhürman, söz konusu kararda DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve üyelerinin görevden alınmasına ve yerlerine yeni isimlerin atanmasına “karar verildiği” ifadesinin yer aldığını belirtti.

Bu noktada yetki sınırlarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bakanlar Kurulu’nun yetkisi görevden almayı ve atamayı önerme yetkisi olup, doğrudan doğruya görevden alma ve atama yetkisi yoktur. Bu yetki Cumhurbaşkanı’na aittir” ifadelerini kullandı.

“Henüz görevden alınan ya da atanan bir üye yoktur”

Erhürman, mevcut hukuki durum çerçevesinde kamuoyunda oluşabilecek yanlış algılara da açıklık getirerek, an itibarıyla DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görevden alınmış herhangi bir üyenin bulunmadığını ve yerine atanmış yeni bir üyenin de söz konusu olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı, bu durumun tamamen yetki ve usul meselesi olduğunun altını çizerek, sürecin hukuki zeminde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, açıklamasında Cumhurbaşkanlığı ile Bakanlar Kurulu arasındaki iletişim sürecine de değindi. Cumhurbaşkanlığı’nın, sürecin her aşamasında Bakanlar Kurulu ile istişare içerisinde olduğunu belirten Erhürman, buna karşın süreçteki son kararın da, daha önceki iki kararda olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı’nın bilgisine ancak Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ulaştığını kaydetti.

İstişarenin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı arasında istişare, hukuka ve usule uygunluk ile yönetimde gereksiz gecikmelerin yaşanmaması açısından her zaman yararlıdır” değerlendirmesinde bulundu.