DAÜ-SEN: “Yargının iş yükünün nedeni anayasa değil, bilinçli yasa ihlalleridir”

DAÜ-SEN, son günlerde yargı sisteminin artan iş yükü ve uzun yargılama süreleri gerekçesiyle gündeme gelen “yargıda anayasa değişikliği” tartışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Sendika, yargının iş yükünü artıran asıl unsurun anayasal düzenlemeler değil, idari yetkilere sahip kişilerin bilinçli biçimde Anayasa’ya ve yasalara aykırı kararlar üretmesi olduğunu savundu.

Açıklamada, DAÜ-SEN dahil olmak üzere birçok sendikanın, bakanların ve Bakanlar Kurulu’nun açık ve bilinçli ihlallerini yargıya taşımak zorunda kaldığı belirtilerek, yargı kararlarının gecikmesi ve ihlalleri yapanlara yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmamasının bu tür uygulamaları daha da cesaretlendirdiği ifade edildi.

DAÜ-SEN, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Meclis Bütçe Komitesi’nde yaptığı bir konuşmaya dikkat çekerek, Bakan’ın yasa dışı uygulamaları bilerek gerçekleştirdiğini kendi ifadeleriyle kabul ettiğini ileri sürdü. Açıklamada, Çavuşoğlu’nun konuşmasından, “Biz yasayı geçirdik, herkes emekli olsun diye emekli olmuyorlar, korkuyorlar ve biz maaşları kestik. Emekli olmazsanız bu maaşları keseceğiz dedik. Yasal mıydı? Hayır, değildi” sözleri alıntılandı.

Sendika, Eğitim Bakanı’nın birçok alanda Anayasa’ya, yasalara ve tüzüklere aykırı işlemler yaptığını savunarak, bunun mevzuatı bilmemekten değil, mahkemeler karar verene kadar istediğini elde edebileceği düşüncesinden kaynaklandığını ileri sürdü. Açıklamada ayrıca, bu uygulamalara karşı çıkanların hedef gösterildiği iddia edildi.

DAÜ-SEN, son olarak DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun görevden alınmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararlarına da değinerek, Eğitim Bakanı’nın bu süreçte art arda iki kez mevzuata uygun hareket etmediğini ve Bakanlar Kurulu’nu da bu tutuma dahil ettiğini savundu. Bakanlar Kurulu’nun VYK’nın atanması ve görevden alınması konusunda Cumhurbaşkanlığına öneri yapabildiği, ancak söz konusu önerilerin iki kez Cumhurbaşkanı tarafından mevzuata uygun bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yasa dışılık içeren bu önerileri sorumluluk bilinciyle reddettiği ifade edilerek, bu tutumun yargıya konu olabilecek ve kaybedilmesi kesin olan kararların önüne geçtiği kaydedildi. DAÜ-SEN, Cumhurbaşkanı’nın bundan sonraki süreçlerde de yasalara uygunluk ve liyakat esasına göre hareket edeceğine inandıklarını belirtti.

Sendika açıklamasında, her yöneticinin yasalara aynı bağlılığı göstermediği vurgulanarak, yargıda yapılması planlanan anayasa değişikliği çalışmalarının gerçek amacına ulaşabilmesi için, gereksiz yargı süreçlerinin oluşmasını engelleyecek caydırıcı düzenlemeleri de içermesi gerektiği ifade edildi.