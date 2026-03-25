DAÜ ile ARUCAD arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Rektörlüğü’nde dün gerçekleştirilen imza töreninde, protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi imza koydu.

İmza töreninde; DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Prof. Dr Ali Öztüren ile Rektörlük Özel Kalem Müdürü Kazım Hakverdi de hazır bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç törende yaptığı konuşmada, DAÜ olarak üniversitelerle iş birliği projeleri geliştirmek ve ilişkileri güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, ARUCAD ile imzalanan protokolün de bu çalışmaların meyvesi olduğunu dile getirdi.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Vehbi ise, uzun zamandır ada içindeki üniversitelerin iş birliği açısından geri kaldığını, DAÜ’nün bu noktada inisiyatif alarak boşluğu doldurduğunu ifade etti.