DAÜ heyetinden Asbank’a ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) TechGirls Komitesi ve DAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, üniversite-sektör iş birliği çerçevesinde Asbank Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre ziyarette, DAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Bayramoğlu’nun yanı sıra TechGirls Komitesi üyeleri Doç. Dr. Nazife Dimililer, Dr. Özlem Görkan Evre, Dr. Yeşim Kapsıl Çırak ve Öğr. Gör. Halide Sarıçizmeli yer aldı.

Gönüllülük esasıyla sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdüren DAÜ TechGirls Komitesi, bilişim ve teknoloji alanlarında kadınların güçlenmesi ve sektörde daha fazla temsil edilmesini hedefleyen projeler yürütüyor.

Bu kapsamda, Asbank Bilgi Teknolojileri Müdürü Belgan Koral ve Asbank İnsan Kaynakları Müdürü Emrah Ekinci ile yapılan görüşmelerde, bankanın 2025 yılı “Gelecek Sizsiniz” yaz staj programının bilişim ayağı, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde yeniden yapılandırılıp, teknoloji alanında eğitim gören kadın üniversite öğrencileri için özel kontenjan oluşturuldu.

Ziyarette, bankada yaz stajlarını yapan sekiz üniversite öğrencisi proje sunumlarını gerçekleştirdi.

DAÜ TechGirls Komitesi, kadın öğrencilere sağlanan destek ve ayrılan kontenjanlar dolayısıyla Asbank’a teşekkür etti.