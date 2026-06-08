DAÜ giriş ve burs sınavı yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 2026-2027 Akademik Yılı için düzenlediği giriş ve burs sınavı cumartesi günü yapıldı.

DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden verilen bilgiye göre sınav, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu öğrenciler ve KKTC’de herhangi bir lise veya dengi okulda dört yıl kesintisiz eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı uyruklu öğrenciler ile KKTC’de ve Türkiye Cumhuriyeti’nde öğrenim gören ve Tıp veya Diş Hekimliği programlarını tercih edecek yabancı uyruklu öğrencilere yönelik gerçekleştirildi.

KKTC ve Türkiye’deki beş merkezde eş zamanlı sınav

Gazimağusa, Lefkoşa, Ankara, İstanbul ve Mersin’de eş zamanlı olarak düzenlenen sınava toplam 1522 öğrenci katıldı.

DAÜ giriş ve burs sınavı, öğrencilere, üniversiteye girişin yanı sıra çeşitli oranlarda öğrenim bursları elde etme imkanı da sağlayacak. Sınav sonuçlarına göre başarılı öğrenciler, DAÜ’nün sunduğu yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 burs olanaklarından yararlanacak.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından adaylar, elde ettikleri puanlara ve tercihlerine göre yerleştirilecek ve burs hakları netleşecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından kayıt ve yerleştirme sürecine ilişkin detaylı bilgilendirmeler, üniversitenin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı ve yetenekli öğrencileri desteklemeyi hedeflediklerini belirterek, başarılı öğrencileri, DAÜ’nün uluslararası eğitim ortamında görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.