Darp etti, cinsel saldırıda bulundu: Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen cinsel saldırı ve darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.Y. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ayça Soykara, zanlının 13 Eylül 2021 tarihinde arkadaşı S.I’yi konuşmak istediği gerekçesi ile yanına gittikten sonra aralarında çıkan sözlü tartışmayla birlikte darp ettiğini, dengesini kaybedip yere düşmesine vesile olduğunu söyledi. Polis akabinde zanlının cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını, müştekinin vücudunda darp izi olmadığı için doktor kontrolünden geçirilmek istemediğini beyan etmesi üzerine doktora götürülmediğini belirtti.

Polis memuru Ayça Soykara zanlının TC vatandaşı olduğunu ve ülkede çalışma izinli bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.