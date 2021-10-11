Ayşe GÜLER

Yasama yılı tatilinin ardından nisap sorunu nedeniyle ilk resmi toplantısını yapamayan, Perşembe günü ise denetim görevini yerine getiren Meclis'te gözler bugünkü birleşimde.

Muhalefetin nisapla ilgili destek vermediği UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti'nin toplantı yeter sayısına ulaşıp ulaşmayacağı merak uyandırdı.

Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, Başbakan Ersan Saner'le bir araya geldiklerini, erken seçim tarihi olarak 6 Şubat önerisini sunduğunu söyledi.

YENİDÜZEN'e konuşan Zaroğlu, bugünkü Meclis oturumu öncesinde de muhalefet parti başkanlarıyla da değerlendirme yapacağını kaydederek, nisaba destek verip vermeyeceğinin bu görüşme sonrası netleşeceğini de aktardı.

Denktaş: Hükümete de nisaba da desteğim yok

DP Milletvekili Serdar Denktaş da bugünkü Meclıs Genel Kurulu'nda nisaba destek vermeyeceğini açıkladı.

YENİDÜZEN'e konuşan Denktaş, " Nisaba destek vermememin gerekçelerini bütün memleket biliyor. Bu hükümete destek vermeyeceğim" dedi.