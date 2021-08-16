Cüzdan buldular, alıp kaçtılar: 2 tutuklu

Lefkoşa’da bir taksici tarafından düşürülen cüzdanı bularak alan zanlılar N.P ve U.Ç teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Çelik, zanlıların 10 Ağustos 2021 tarihinde, Lefkoşa Yenişehir’de Atatürk Kültür Merkezi park alanı içerisinde O.K.Ö’nün düşürdüğü cüzdanını bulup içerisinde bulunan 5500 TL, 40 Sterlin, 30 Euro nakit paralarla birlikte sirkat ettiklerini söyledi.

Polis zanlıların 13 Ağustos tarihinde kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını ve söz konusu para cüzdanı tasarruflarında bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlıların müştekinin zararını ödediğini ve şikayetin geri çekildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, KKTC’de muteber ikişer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.