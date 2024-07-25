Serap ŞAHİN

Siyasi partiler, TC elçiliği kanalıyla Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kurultayına yönelik darbe nitelikteki müdahaleyi YENİDÜZEN’e yorumladı, “Çürümüşlükten, kokuşmuşluktan çıkış ancak erken seçimle mümkün olabilir” denildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, UBP içinde yaşanan krizin yeni olmadığını belirtti, “Telkinlerle biçimlendirilen parti, siyaset kurumuna zarar verir” dedi.

Akansoy, UBP zihniyetinin topluma tatmin edici bir hizmet sunmadığını kaydetti, yasa tanımaz yaklaşımlarla adımlar atıldığını dile getirdi. Akansoy, “Bir an önce erken seçime gidilmesi ve bu ülkenin yeni ve temiz bir sayfayla önünü görebileceği öngörülebilir” dedi.

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas da halkın beklentisiyle UBP’nin icraatlarının uyuşmadığına işaret etti, “Umarım bir an önce artık devrilirler ve erken seçime gideriz” şeklinde konuştu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt da kurultaya yapılan müdahalenin ilk olmadığını hatırlattı, “Ya UBP tabanı iradesine sahip çıkacak ya da toplum iradesine sahip çıkacak” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz ise müdahalenin resmi olarak TC elçiliğinden olmadığını savundu, “Şahsi bir müdahale de varsa şahısla alakalıdır” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy:

“Telkinlerle biçimlendirilen parti, siyaset kurumuna zarar verir”

Ulusal Birlik Partisi’nin içindeki krizin güncel olmadığına dikkat çeken Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, söz konusu partinin uzun süredir kurultaya kilitlendiğini bu sebeple icraat yapamadığını kaydetti.

“Bunun yanında özellikle vizyonsuz, belli bir icraat düzeni olmayan hükümet olmalarından kaynaklanmaktadır” diyen Akansoy, “UBP seçim sonuçları dışında şekillenmiş bir düzene sahip olması ile baştan beri hükümetin etkisizliğini ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

YENİDÜZEN gazetesinin haberiyle ortaya çıkan müdahalelere işaret eden Akansoy, “Olanlar, tüm bunların üzerine tuz biber ekmiştir” dedi.

Partiye yapılan telkinlerin sadece UBP’yi ilgilendirmediğinin altını çizen Akansoy, “Büyük bir siyasi partinin içerisindeki işleyiş, demokratik mekanizmalar eğer çalışmıyorsa, çalıştırılmıyorsa ve sürekli olarak dışarıdan gelen telkinlerle içerisi biçimlendiriliyorsa elbette bu sadece o siyasi partiye değil bir bütün olarak siyaset kurumuna da zarar verir” şeklinde konuştu.

“Büyük partiler üzerinden yapılan bu tür müdahalelerin demokratik sistemlere verdiği zararları hepimiz çok yakından biliyoruz ve yaşadık” diyen Akansoy, gelinen noktada konuyla ilgili Olgun Amcaoğlu ve Kutlu Evren’in açıklama yapması gerektiğini belirtti, “Konunun ne olduğunu bilmek Kıbrıs Türk kamuoyunun hakkıdır.” dedi.

“Bir an önce erken seçime gidilmeli”

“UBP zihniyeti zaten topluma tatmin edici bir hizmet vermediği gibi, kamu yararı gözetmeyen, her gün geçici tedbirlerle hukukun üstünlüğüne dayalı bir model yerine, tamamen yasa tanımaz bir yaklaşımla bazı adımlar atmaya çalıştı” diyen Akansoy, son yaşananlarla birlikte Hükümetin işlevini tamamen yitirdiğini vurguladı.

Hükümetin Kıbrıs halkına vereceği hiçbir şey olmadığına dikkat çeken Akansoy, “Bir an önce erken seçime gidilmesi ve bu ülkenin yeni ve temiz bir sayfayla önünü görebileceği öngörülebilir. Planlı bir şekilde, Kıbrıs Türk insanının tüm kesimleriyle birlikte hareket ederek, bu toplumu yeniden ayağa kaldıracağı bir noktaya evrilmek en doğru, en gerekli olandır.” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas:

“UBP’nin anladığı şekilde icraatlarla, ülkenin beklentisi çok farklı”

UBP’nin anladığı şekilde icraatlarla, ülkenin beklentisinin çok farklı olduğunu belirten Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas, “Onların icraatları daha çok son 2-3 yıldır yaşanan kendi menfaatleri, rantları, yandaşlarını besleme, memnun etme gibi icraatlar.” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi olarak 2 yıl öncede bunların tekrarlanacağını söylediklerini hatırlatan Alas, “Çok bir icraat beklentim yok. Yapacaklarını da düşünmüyorum.” dedi.

Geçmiş kurultay dönemlerinde de aynı şeylerin yaşandığına dikkat çeken Alas, “Bu yaşananlar ilk değil. Normalleşme sürecine girmiş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Gelinen noktanın ülke açısından üzücü ve negatif olayların önünü açacak hamleler olduğunu kaydeden Alas, “Beklentimiz toplumun görebilmesi ve bu yapıyı değiştirebilmesi.” dedi.

“Umarım bir an önce artık devrilirler ve erken seçime gideriz”

“Keşke erken seçim olsa ama açıkçası çok fazla böyle bir hava görmüyorum.” ifadelerine yer veren Turgut Alas, “İki yıl önce belki daha farklı olabilirdi. Seçim alma kararı onların keyfine kalmış görünüyor.” dedi.

UBP’nin içi ne kadar karışsa da koltuk ve makamlarını korumak adına pazarlıkların döndüğünü söyleyen Alas, “UBP’ de bölünme, parçalanma, belli kişilerin istifaları ve Hükümeti düşürme gibi

durumlar olacağını düşünüyorum. Burada da tabii tekrardan başka faktörler devreye girecek” şeklinde konuştu:

Alas, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erken seçim konusunda sadece bizim isteğimize bağlı bir yapı yok şu anda. Başkaları erken seçim istiyor. Yoksa tekrardan telkimlerle başka bir Hükümet modeli, başka bir başbakan veya aynı başbakanın altında başka bir kabineyle kurtarsalar devam edebilirler diye düşünürüm. Ama umarım bir an önce artık devrilirler ve erken seçime gideriz. Çünkü, ne mecliste ne ülkede irade diye bir şey kalmadı, görünen o.”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt:

“Erken seçim çağrısıyla toplumsal bir hareket başlarsa olur başka da çıkış yolu yok”

“Hükümetin icraat, kabiliyetinin, liyakatının olmadığını uzun bir süredir söylüyoruz” şeklinde konuşan

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, kurultaya yapılan müdahalelerin ilk olmadığını hatırlattı.

“İki yıl önce de müdahale yapılmıştı. Dolayısıyla bu müdahaleler bizi şaşırtmadı ama artık UBP tabanının da iradesine sahip çıkması gerekiyor” diyen Özkunt, “Ya da toplum iradesine sahip çıkacak.” dedi.

Özkunt, “Bu kavgaların içerisinden erken seçim kararı çıkar mı? Açıkçası bilmiyorum. Umarım çıkar” diyerek “Çünkü bu krizden, çürümüşlükten, kokuşmuşluktan çıkış ancak bir erken seçimle mümkün olabilir.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin iradesinin topluma dayalı değil de ‘başka yere’ dayalı bir irade olduğuna işaret eden Özkunt, “Onlar karar alabilirse bir erken seçim mümkün olabilir veya toplum bir şekilde ayağa kalkar, baskı kurarsa olur. Erken seçim çağrısıyla toplumsal bir hareket başlarsa olur başka da çıkış yolu yok.

Kurultaya müdahale ile iki başkan adayı geri çektirildi. Bu saatten sonra kurultay yapılmasını beklemiyoruz.” şeklinde konuştu.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz:

“Direkt Türkiye Büyükelçiliği müdahalesi olarak kabul etmememiz lazım”

TC Elçiliğinden herhangi bir resmi müdahale olmadığını savunan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, “Şahsi bir müdahale de varsa şahısla alakalıdır.” şeklinde konuştu.

“Direkt Türkiye Büyükelçiliği müdahalesi olarak kabul etmememiz lazım. O şekilde görmüyorum” diyen Yılmaz, kurultaydan dolayı hareketlilik olduğunu ifade etti. “Bunu karışıklık olarak adlandırmak da yanlış olur” diyen Yılmaz, “Kurultay bittikten sonra karışıklık var mı yok mu görebiliriz” dedi.

“2025 yılı içerisinde erken seçim görmüyorum”

“2025 yılında büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı seçimimiz olacak. Biz de parti programımızı bu şekilde şekillendiriyoruz.” diyen Yılmaz, “2025 Ekim ayından sonra da bir sene içerisinde vatandaşlar ve siyasi partiler arasında yeniden genel seçimlere gidilebilir diye bir kanı var. Biz de bu plana göre bir avam projemizi çizdik. 2025 yılı içerisinde erken seçim görmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Ama B planı konusunda, Kıbrıs'ta şartlar her an değişebiliyor. 2025 yılı Şubat ayında da belki seçim olabilir ama 2026’dan önce genel seçim olmayacak diye düşünüyorum”

Neler olmuştu?

YENİDÜZEN’in, UBP’deki üst düzey bir kaynaktan edindiği bilgilere göre, partinin genel başkanlığına aday olmaları beklenen Olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren, Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği’nin Çatalköy’deki konutuna çağrılarak, “adaylıktan çekilmeleri” yönünde uyarıldı.

Söz konusu telkin üzerine iki ismin, adaylık başvurusunda bulunmayacağı ifade ediliyor…

Önceki gün sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmelerde, iki isim ayrı ayrı Çatalköy’deki elçilik binasına davet edildi ve “adaylıktan çekilmeleri” talep edildi.

UBP kaynaklı yayılan iddialara göre söz konusu gelişme, genel başkanlık yarışı için gerçekleşen bir anket üzerine yaşandı.

İddiaya göre ankette birinci çıkan isim, Olgun Amcaoğlu oldu. İkinci sırada Hasan Taçoy, üçüncü sırada ise Kutlu Evren’in yer aldığı iddia edilen ankete göre mevcut genel başkan Ünal Üstel dördüncü sırada, ‘devrik’ başkan Faiz Sucuoğlu ise 5’inci sırada yer alıyor. Yine iddiaya konu ankete göre Ahmet M. Karavelioğlu 6’ncı sırada yer alıyor.

Anket iddiasına ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan UBP içinden bir kaynak, “anketin birincisi ve üçüncüsünü saf dışı bırakarak, ikinci ve dördüncünün şansını arttırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Aynı kaynak, AKSA ve KIBRIS gazetesinin sahibi Kazancı Holding’in talebi üzerine söz konusu müdahalenin gerçekleştiğini öne sürdü.

Güvenilir kaynak, “Üstel’in Kazancı Holding tarafından desteklendiği biliniyor. Ancak Hasan Taçoy’un da ardında Binali Yıldırım var” iddialarını ortaya attı.

Öte yandan Kutlu Evren’in ise, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından desteklendiği, bu kapsamda AKP ile MHP arasında da “UBP Kurultayı” üzerinden bir güç yarışı yaşanacağı ifade ediliyor.