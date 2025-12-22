Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan “2026’ya Merhaba” konserleri
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, “2026’ya Merhaba” yeni yıl özel konserleri düzenleyecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), “2026’ya Merhaba” yeni yıl özel konserleri düzenliyor.
25 Aralık’ta Gazimağusa’da, 26 Aralık’ta Lefkoşa’da konser verecek orkestra, Ali Hoca yönetiminde yeni yıl atmosferini yansıtan bir repertuvarla müzikseverlerle buluşacak.
Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı’ndaki Mavi Salon’da yer alacak konser saat 20.00’de başlayacak.
Konserler ücretsiz olacak.
