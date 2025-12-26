Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Özgür Özel ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Ana Muhalefet Cumhuriyet Halk artisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserine de katıldı.