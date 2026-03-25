Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne’de halkla Buluştu

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 25 Mart Çarşamba günü Girne Bölgesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yoğun bir programla vatandaşlarla bir araya geldi. Erhürman’a ziyaretlerinde, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri ve Girne Belediye Yöneticileri eşlik etti. Ziyaret programı çerçevesinde ilk olarak Girne Belediyesi Açık Pazarı’nı ziyaret eden Erhürman, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Beycanlar ziyareti ve halk buluşması

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve heyeti saat 16:30’da Beycanlar Çarşısı’nı ziyaret edecek ve burada esnaf ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erhürman Girne ziyaret programı kapsamında son olarak, bu akşam saat 18:30’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu Terminal Binası’nda düzenlenecek halk buluşmasına katılacak ve burada vatandaşlar ile sohbet edecek.