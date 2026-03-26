Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne halkı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Girne ziyareti kapsamında düzenlenen son etkinlik olan ‘Halkla Buluşma’ programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Girne ziyareti çerçevesinde planlanan programın son ayağını oluşturan ‘Halkla Buluşma’ etkinliği, dün Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleşti.

Saat 18.30 - 20.00 arasında gerçekleştirilen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erhürman, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada ‘Geçiş Kapıları’, ‘Şap Hastalığı’, ‘Karma Evlilikler Konusu’, ‘Çözüm Süreci’ ve ‘Ülke Gündemi’ gibi başlıklar, karşılıklı sohbet şeklinde ele alındı.