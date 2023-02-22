Cuma ve cumartesi yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, cuma ve cumartesi yer yer hafif yağmur beklendiğini açıkladı.

Dairenin yarından 1 Mart’a kadar olan döneme ilişkin hava tahmin raporuna göre, hava genellikle bulutlu, cuma gününden cumartesi gününe kadar hafif yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı önceleri 18-21 derece, diğer günlerde ise 22-25 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.