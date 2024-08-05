“CTP’nin ve toplumun gündeminde yoksunuz”

Eylül ayında gerçekleşecek UBP Kurultayında genel başkanlık görevi için resmi adaylık başvurusunu yapan Ünal Üstel’in başvuru sonrası yaptığı açıklamada CTP ve YENİDÜZEN üzerine sarf ettiği sözlere CTP lideri Tufan Erhürman tepki gösterdi.

Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, başka bir partinin kurultayının gündemlerinde olmadığını belirtti. Erhürman, hükümetin başarısız politikalarını eleştirerek, toplumun gerçek gündeminin hükümetin açtığı yaraları sarmak olduğunu vurguladı.

Erhürman, Ünal Üstel'in adaylık başvuru açıklamasını “okumak için caht ettiğini” ifade ederek, Üstel'in hükümetin "başarılarından" bahsederken gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

Erhürman, "Memleket, insanlar perişan ama tablo o kadar pembe ki! Toz pembe!" şeklinde konuştu.

Erhürman, Üstel'in açıklamalarını değerlendirirken, "Belli ki derdi rakibiyle Üstel’in. Ama bildik, eski bir numarayla, partisi içinde 'muhalefet partilerini ve gazetelerini arkasına alanlar'dan söz ediyor. Sonra daha da geçiyor kendinden ve 'muhalefet de bilsin ki UBP'yi bölemeyecekler' deyiveriyor." dedi.

Erhürman, başka bir partinin kurultayının CTP'nin gündeminde olmadığını ve hükümetin toplumda derin yaralar açtığını belirterek, "Toplumun gündeminde siz yoksunuz. Biz 'hükümet'in gidişinin ardından açtığınız yaraları nasıl saracağımız meselesi üzerinde çalışmakla meşgulüz." ifadelerini kullandı.

Erhürman, CTP'nin gelecekte olması gerekenlerle ilgilendiğini ve geçmişte kalacak olanla meşgul olmadıklarını belirterek, "Küçük hesaplar, kitaplar, bildik, eski püskü taktikler işimiz değil. Bırakın gündemimizi belirlemeyi, ilgimizi dahi çekmiyor." şeklinde konuştu.

CTP Genel Başkanı Erhürman, açıklamasını "An itibarıyla geçmişte kalacağı belli olanla değil, gelecekte olması gerekenle, olacakla meşgulüz…" diyerek sonlandırdı.