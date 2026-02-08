CTP: “Sağlık Bakanlığı çatışma ve kaos yaratıyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Sağlık Bakanlığı’nın çatışma ve kaos yarattığını vurgulayarak, “CTP iktidarında nitelikli kamusal sağlık hizmetinin güçleneceğini” belirtti.

CTP açıklamasında, “CTP iktidarında, kamusal sağlık hizmeti anlayışı parçalı ve geçici uygulamalarla değil, tam gün esasına dayalı, nitelikli, etkin, denetimli ve güvenilir bir sistem olarak yeniden inşa edilecektir” denildi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, ülkede artan nüfus ve süregelen plansızlıkla birlikte sağlık hizmetlerinin sunumunda giderek derinleşen bir yetersizlik ve çöküş yaşandığının tartışılmaz bir gerçek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan hekimlerin artan hizmet talebine yanıt vermekte zorlandığı, sağlık çalışanlarının uzun, düzensiz ve yorucu çalışma saatleri nedeniyle hızla tükenmişliğe sürüklendiği vurgulandı.

Açıklamada, sağlık hizmetinde yaşanan sorunların sadece hekimleri değil halkı da doğrudan etkilediği ifade edilerek şöyle devam edildi:

“Yenilenmeyen ve bakımları yapılmayan tıbbi cihazlar sık sık arızalanmakta, malzeme ve ilaç eksiklikleri ise kronik bir hale gelmiş durumdadır. Bununla birlikte kamuda çalışan hekimlerin yaklaşık yarısı mecburi hizmetli ve sözleşmeli statüde, güvenceden yoksun çalıştırılmakta, asistan hekimler ise insani olmayan koşullarda hizmet vermeye zorlanmaktadır. Düzensiz mesai ve ağır gece nöbetlerinin çalışanlar üzerinde yarattığı yük görmezden gelinmekte, en temel insan hakkı olan annelerin emzirme hakkı dahi güvence altına alınmamaktadır.

Yaşanan tüm bu sorunlar sadece hekimleri değil, nitelikli ve zamanında hizmet almayı bekleyen halkımızı da doğrudan etkilemektedir.

Ülkemizde, 24 saat kesintisiz sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve güvenilir olması gerektiği konusunda geniş bir fikir birliği vardır. 2018-2019 Erhürman Hükümeti döneminde, ekip çalışmasına inanarak, tüm sağlık çalışanlarını sürecin bir parçası yaparak poliklinik çalışma saatleri uzatılmış, hastaların sağlık hizmetine erişimi artırılmıştı. Sonrasında rafa kalkan bu uygulamanın yeniden tesisi için Sağlık Bakanlığı mevcut eksiklikleri ve sorunları istişare ile gidermek yerine, hekimleri itibarsızlaştıran, onur kırıcı bir dil kullanmakta, çatışma ve kaos yaratan bir tutum sergilemektedir. Halkla hekimleri karşı karşıya getirerek kamu hekimlerinin özlük hakları, tıbbi altyapı yetersizliği ve sağlıkta şiddet gibi temel konuların üzerini örtmeye çalışmaktadır. Bu yaklaşım, sağlık sistemini içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklemektedir.

Sağlık Bakanlığını meydan okuyan ve had bildiren hoyrat söylemlerden süratle uzaklaşmaya, sorunları kamu hekimleriyle birlikte, karşılıklı saygı ve istişare temelinde çözme yoluna girmeye davet ederiz.

Yurttaşların, kesintisiz sağlık hizmetine erişebildiği tam gün kamusal sağlık modeli vazgeçilmez bir hedeftir

CTP iktidarında, kamusal sağlık hizmeti anlayışı parçalı ve geçici uygulamalarla değil, tam gün esasına dayalı, nitelikli, etkin, denetimli ve güvenilir bir sistem olarak yeniden inşa edilecektir.

Kamu hekimlerinin özlük haklarının güvence altına alındığı, tıbbi altyapı eksikliklerinin giderildiği ve tüm yurttaşların eşit, kesintisiz sağlık hizmetine erişebildiği tam gün kamusal sağlık modeli, vazgeçilmez bir hedef olarak kararlılıkla hayata geçirilecektir.”