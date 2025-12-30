CTP: “Öğrenciyi görmeyen ekonomi adil değildir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretin yalnızca işçi ve emekçileri değil, öğrencileri de doğrudan etkilediği belirtilerek, öğrencilerin son dönemde artan hayat pahalılığı karşısında ciddi geçim sorunları yaşadığı ifade edildi.

Açıklamada, plansız ve öngörüsüz ekonomi politikalarının bedelini en ağır ödeyen kesimlerden birinin öğrenciler olduğu savunularak, yetersiz bursların öğrencileri kaçak ve güvencesiz işlerde çalışmaya zorladığı kaydedildi. Bu durumun, öğrencilerin yaşam koşullarını zorlaştırdığı gibi eğitim haklarını da olumsuz etkilediği belirtildi.

CTP, istikrarsız ve denetimsiz piyasa koşullarına ek olarak, Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nın 16. maddesinin 1. fıkrasına dikkat çekti. Söz konusu düzenlemenin burs miktarını yılda yalnızca bir kez, ocak ayındaki asgari ücrete endekslediği hatırlatılarak, bunun öğrencileri yıl boyunca değişen ekonomik koşullara rağmen tek bir rakama mahkûm ettiği ve adaletsiz bir sistem yarattığı ifade edildi.

Açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ücret belirlerken öğrencileri göz ardı edemeyeceği vurgulanarak, alınan her kararın binlerce öğrencinin yaşamını doğrudan etkilediği kaydedildi.

CTP açıklamasında ayrıca, 2026 yılına girerken gençlerin mevcut düzene boyun eğmeyeceği belirtilerek, bursların yıl içinde yapılan tüm asgari ücret artışlarıyla eş zamanlı ve zorunlu olarak güncellenmesini öngören bir düzenleme için mücadelenin sokakta ve meydanlarda süreceği ifade edildi.