Merkez Bankası rezervlerindeki azalışı rakamlarla açıklayan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Gelişmekte olan ekonomilerde iş dünyasının şikayetleri artıyor ve üretim faaliyetleri zora giriyor” dedi.

Ekonomi, çarşı ve siyasetin bir arada düşünerek bazı değerlendirmelerde bulunduklarını dile getiren Uluçay, TC Cumhuriyeti ile Kıbrıs’ın kuzeyindeki enflasyon oranlarını karşılaştırdı.

Merkez Bankası rezervlerindeki azalışı da rakamlarla açıklayan Uluçay, “Gelişmekte olan ekonomilerde iş dünyasının şikayetleri artıyor ve üretim faaliyetleri zora giriyor” diye belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nde ekonomi açısından gelinen noktanın herkes tarafından takibe alınması gerektiğini dile getiren Uluçay, gelişmiş ekonomilerden de örnekler verdi.

Kıbrıs konusuna da değinen Uluçay, siyaseten geçen hafta verilen diplomatik mesajların iyi okunması gerektiğini söyledi. Uluçay, ekonominin içinde bulunduğu sıkıntıların aşılabilmesi için Kıbrıs’ın kuzeyi ile Kıbrıs'ın güneyi arasındaki kapıların açılması konunun takvimlendirilmesinin ekonomik açıdan önemli olduğunu vurguladı.