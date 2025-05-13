CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay: “Adil bir vergi politikası ile esnafa desteklerin geliştirilmesi gerekiyor”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Türkiye’deki son gelişmeler sonrası yaşanan ekonomik sıkıntıları anlatarak, tüm bunların Kıbrıs’ın kuzeyini de yakından etkilediğini söyledi.

Satın alma gücünün düştüğünü belirten ve bunun siyasete de yansıdığını belirten Uluçay, PKK’nın feshi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir dönemin başlayacağına inanç belirtti, bunun siyasi ve ekonomik açıdan pozitif yönde etki yapacağını kaydetti.

Bunun Kıbrıs’ın kuzeyinde olumlu yansımalarının olacağını belirten Uluçay, Türkiye’nin AB ile ilişkilerine işaret etti, son raporları aktardı ve AB ile ilerleme sağlanabileceğini belirtti.

Kıbrıs’ın güneyi Schengen anlaşmasına katılacak olması, elektrikteki çalışmaları ve AB Dönem Başkanı olacağına değinen Uluçay, Kıbrıs’ın kuzeyinde bu gelişmeleri iyi okuması, ona göre stratejiyle ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Uluçay, “Adil bir vergi politikası ile esnafa desteklerin geliştirilmesi gerekiyor” diyerek, Kıbrıs’ın kuzeyi adına bir yol haritasının gerekliliğine dikkat çekti, Kıbrıs’ta Güney ile Kuzey arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.