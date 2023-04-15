CTP Kadın Örgütü:  “Ünsal'la aynı etkinlikte bir araya gelinmesi, kabul edilebilir değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın görevden alınması mücadele verdiklerinin altını çizerek, bu mücadele devam ederken, kadınlara yaptığı hakaretleri "Allahın emri" olarak sunmaya çalışan Ahmet Ünsal ile hiç bir şey olmamış gibi aynı etkinlikte bir araya gelinmesinin, CTP'li kadınlar açısından kabul edilebilir olmadığını açıkladı.

CTP Kadın Örgütü, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili olarak Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul’u ziyaret edeceklerini söyledi.

Din İşleri Başkanı Ünsal’ın, geçtiğimiz akşam Girne Belediyesi’nin düzenlediği iftar yemeğine katılması, sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

Açıklama şöyle:

“Din İşleri Dairesi Başkanlığını Anayasa'da tanımlanan laiklik, demokrasi, hukuk devleti, din ve vicdan hürriyeti gibi kavramlar etrafında çalışan bir devlet kurumu değil de, islami propaganda aygıtı gibi kullanan Ahmet Ünsal isimli şahıs, evlilik içi tecavüzü teşvik eden, kadınlara kuluçka makinesi muamelesi yapan ve kadınların çalışmasının sakıncalı olduğunu beyan eden bir yobazdır. Bu yobazın görevden alınması için CTP Kadın Örgütü olarak birçok siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü ile birlikte verdiğimiz mücadele devam etmektedir.

Bu mücadele devam ederken, kadınlara yaptığı hakaretleri "Allahın emri" olarak sunmaya çalışan Ahmet Ünsal ile hiç bir şey olmamış gibi aynı etkinlikte bir araya gelmek CTP'li kadınlar açısından kabul edilebilir değildir. Kadınların en temel insan haklarına saldırmak yanında, camilerde küçücük çocukları toplayarak çocuk haklarını ihlal eden vaazlar veren, toplumun tüm kesimlerinin karşı çıktığı ve görevden alınması gerektiğini söylediği bu kişi ile yan yana gelmek, "herkesin başkanı olmak" olarak tarif edilen kapsayıcı ve adil belediyecilik anlayışı ile bağdaşmayan, tam tersine tahakküm eden ile edileni, egemen ile ezileni, yobazlık ile demokrasiyi aynı kefeye koyan bir anlayışı çağrıştırabilmektedir.

Sosyal belediyecilik konusunda öncü olan ve yerel yönetim politikalarını temel insan hakları üzerine bina eden CTP'nin belediye başkalarının da bu ayrımı yapabilmesi oldukça önemlidir.

Yerel Eşitlik Eylem Planlarının belediyelerimizde uygulanması için aldığımız Kurultay kararları doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmaları tüm belediyelerimizde yürürlüğe geçirmek için çaba gösteren CTP Kadın Örgütü olarak Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul arkadaşımızı ziyaret edeceğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz. Göreve geldiği ilk günden itibaren Girne Belediyesi’nin verdiği hizmet kalitesini artırmak için uğraşan ve kentin yaşanılabilir bir yer haline gelmesi için çaba gösteren belediye başkanımızın halka sunduğu hizmetleri Yerel Eşitlik Planları çerçevesinde yürürlüğe koyacağına olan güvenimiz tamdır.”

Şenkul: "Kentte yaşayan herkesin başkanı olacağım sözünü iş ola vermedim"