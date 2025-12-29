CTP Kadın Örgütü, Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi'nin Sağlık ve Sosyal Destek Şubesi’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ve Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Meriç’teki Sağlık ve Sosyal Destek Şubesi’ni ziyaret etti.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Yeşim Bozat ile Sağlık ve Sosyal Destek Şubesi Sorumlusu Laden Serinsu’nun da hazır bulunduğu ziyarette, merkezde hizmet alan 65 yaş üstü vatandaşlarla bir araya gelindi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, merkezdeki vatandaşların yeni yılını kutladı, 2026 yılının sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını diledi.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Sağlık ve Sosyal Destek Şubesi Sorumlusu Laden Serinsu, Doğuş Derya ve ekibine teşekkür etti.