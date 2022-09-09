CTP: "Gazete ve gazetecileri hedef göstermek, kin, nefret yaymak ürkütücü..."

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) "Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu" tarafından YENİDÜZEN ve Kanal Sim'i hedef gösteren açıklamaya işaret etti, “Cumhurbaşkanlığı, basını ve gazetecileri hedef göstermekten vazgeçmelidir” açıklamasını yaptı.

CTP’den yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı, özgürlüklere ve evrensel değerlere saygı çerçevesinde ayrıştırıcı değil, bütünleştirici olmalı” denildi.

İşte açıklama:

“Cumhurbaşkanlığı’nı basına, gazetecilere ve düşünce özgürlüğüne saygıya davet ediyoruz.

Emekli bir Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın açıklamaları üzerine “Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu” adına yapılan açıklama son derece talihsizdir.

Emekli bir komutanın ciddi iddialarına somut yanıt vermek yerine, gazete ve gazetecileri hedef göstermek, soğuk savaş döneminden kalma ötekileştirici bir dille partimizi de içine katarak kin ve nefret yaymak ürkütücüdür.

Cumhurbaşkanlığı, özgürlüklere ve evrensel değerlere saygı çerçevesinde ayrıştırıcı değil, bütünleştirici olmalı, yetki ve sorumluluklarını ülkenin barışçıl ve aydınlık geleceği için kullanmalıdır.”

“Nefret ifadeleriyle dolu, hedef gösteren bir üslupla basın açıklaması kabul edilemez”

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yenidüzen'e çirkin üslup