CTP Başbakanlık'ta... "İhalelerin detaylarını öğrenene kadar Başbakanlık'tan çıkmayacağız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) 18 Milletvekili, Genel Başkan Tufan Erhürman başkanlığında Başbakanlık'a binasına girdi.

CTP'li vekiller, KKTC'ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel'den, KIB-TEK'e akaryakıt temini adına çıkılan ihalelerin detaylarını talep ediyor.

CTP'li vekiller "Belgeleri görmeden Başbakanlıktan çıkmayız" derken, Üstel'in ise başka bir programda olduğu ve öğlen saatlerinde Başbakanlık'a döneceği öğrenildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri ve partilileriyle birlikte Başbakanlık önünde dün basın açıklaması yapmış ve hükümetin (PetCo, İçKale ve AlkaGesta şirketleriyle yapılan) akaryakıt ihalelerinin detaylarını dün akşam 20.00’ye kadar CTP ile paylaşmaması ve sorulan sorulara yanıt vermemesi halinde Başbakanlık önünden ayrılmayacaklarını açıklamıştı.

Erhürman: "Bizi öğlene kadar burada bekletirse, zannettiğinin ötesinde şeyler olacak"

Başbakanlık'ta, Müsteşar Hüseyin Amcaoğlu ile koridorda konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhurman, Üstel'in öğleden sonra geleceği bilgisini alması üzerine, "Öyle bir şey yok, ne toplantısı varsa çıkıp gelecek. Öğleden sonrası yok, biz sabah 09.00'da geleceğimizi söylemiştik" ifadelerini kullandı. Söz konusu belgeleri dün talep ettiklerini belirten Erhürman, "Burada olacağımız biliniyordu. Bizler Milletvekilleriyiz. Bizi öğlene kadar burada bekletirse, zannettiğinin ötesinde şeyler olacak. nasıl saygı göstermesi gerektiğini bilmesi gerekiyor" dedi.

Sorakın: “Gerekirse bazı Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e öneri vereceğiz”

24 saat önce Başbakan’dan KIB-TEK için alınan akaryakıtın maliyetine, taşımacılık için ödenen bedele ilişkin talepleri olduğunu ve bunların karşılanmadığı gerekçesiyle Başbakanlık önünde olduklarını anımsatan Sorakın, “Bu bilgi ve belgeleri alıncaya dek Başbakanlık önündeki eylemlerimiz devam edecek” dedi.

Başbakanlık önünde çadır kurduklarını ifade eden Sorakın, ihalesiz yakıt alımıyla ilgili belgelere ulaşılmasının ardından gerek duyulması halinde konuyu yargıya taşıyacaklarını anlattı.

Sorakın, şöyle devam etti: “Gerekirse bu çadır sayısını da kitlemizi de arttıracağız, bu belgeleri alacağız. Belgeler doğrultusunda yargıya başvuracağız, gerekirse bazı Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e öneri vereceğiz. Çünkü bu halkın parasını çalıp birilerine paylaştırma doğru değil. Bu bilgi ve belgelere ulaşmamıza izin verilmezse bu eylemimiz büyüyerek devam edecek.”

Yakıt taşımacılığı için ödenen bedelin çok fahiş olduğuyla ilgili bilgi aldıklarını, buna ilişkin belgelere ulaşma çabası içerisinde olduklarını kaydeden Sorakın, “Eğer bu doğruysa, bu kurumu batırmak, özelleştirmek demektir, bu halkın çok daha pahalı elektrik almasıdır, bunlar kabul edilemez” dedi.

“Öğlen saatlerinde bize talep ettiğimiz bilgi ve belgelerin verileceği sözünü ilettiler”

Sorakın; “Öğlen saatlerinde bize talep ettiğimiz bilgi ve belgelerin verileceği sözünü ilettiler, bekleyip göreceğiz. Parti Başkanımız içeride, Başbakan ile görüşüp bilgileri almak için orada.” ifadelerini kullandı.

Üstel'in gecikeği bilgisini alan CTP'liler Başbakanlık önüne çadır kurma kararı aldı.