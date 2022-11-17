CTP: “Başaran Düzgün’ün yanındayız!”

Türkiye’ye girişi engellenen, Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Başaran Düzgün ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi, “kendi halkının yanında durmayan, kendi insanının özgürlüğünün elinden alınmasına sessiz kalanlar, tarihin tozlu sayfalarında kara bir leke olarak yerlerini alacaktır” yorumunu yaptı.

CTP’den yapılan açıklamada, son yıllarda Kıbrıslı Türk aydınların, anti demokratik uygulamalarla Türkiye Cumhuriyeti’ne girişlerinin engellenmesi halkasına Başaran Düzgün’ün de eklenmesinin kabul edilemez bir durum olduğu belirtildi.

“Kıbrıs Türk makamlarında oturan kişiler sessizliklerini korumakta”

Açıklamada, “Tıpkı diğer aydınlara konulan giriş yasaklarında olduğu gibi, Başaran Düzgün’ün de Türkiye Cumhuriyeti’ne girişinin engellenmesinin ardından, yine Kıbrıs Türk makamlarında oturan kişiler sessizliklerini korumakta, kendi halkının çıkarlarını savunmayarak bizleri şaşırtmamaktadırlar” denildi.

“Kıbrıslı Türklerin Cumhurbaşkanlığı makamına oturtulan Ersin Tatar’dan hiçbir beklentisi kalmamıştır”

Açıklama şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türklerin, artık kendi halkının bile çıkarlarını savunmaktan aciz kalan bu gayri meşru hükümet ve müdahalelerle Cumhurbaşkanlığı makamına oturtulan Ersin Tatar’dan hiçbir beklentisi kalmamıştır.”

“Düzgün’e dayanışmamızı bildiririz”

CTP açıklamasında, “İnsanlarımızın seyahat özgürlüklerinin ellerinden alınması, asla kabul edilebilir bir durum değildir” denilerek, “CTP olarak, nasıl ki geçmişte çeşitli gerekçeler gösterilerek Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yapamayan aydınlarımızın yanında durduysak, bugün de aynı şekilde Gazeteci Başaran Düzgün’ün yanında olduğumuzu belirtir ve Düzgün’e dayanışmamızı bildiririz” ifadeleri kullanıldı.

“Sessiz kalanlar, tarihin tozlu sayfalarında kara bir leke olarak yerlerini alacaktır”

Açıklamada, “Unutulmamalıdır ki, kendi halkının yanında durmayan, kendi insanının özgürlüğünün elinden alınmasına sessiz kalanlar, tarihin tozlu sayfalarında kara bir leke olarak yerlerini alacaktır” denildi.

KTGB : “Türkiye’ye giriş yasağı kabul edilemez”

Gazeteci Başaran Düzgün’ün Türkiye’ye girişine izin verilmedi