Gazeteci Başaran Düzgün’ün Türkiye’ye girişine izin verilmedi

Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün’ün Türkiye’ye girişine izin verilmedi.

Söz konusu bilgiyi YENİDÜZEN’e doğrulayan Deniz Düzgün, Barşaran Düzgün’ün şu an uçakla adaya dönmekte olduğunu söyledi.

Günü birlik ziyaret için İstanbul’a giden Düzgün’ün girişi, N-82 kodu gerekçe gösterilerek engellendi.

Düzgün ile birlikte Türkiye’ye girişi engellenen Kıbrıslı Türklerin sayısı 8’e yükselmiş oldu.

Daha önce de eski Cumhurbaşkanlığı Basın Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı Ahmet Cavit An, eski parlamenter Okan Dağlı, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan ve BRTK eski Müdürü Aysu Basri Akter ve Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişine izin verilmemişti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı olarak atanan Tahsin Ertuğruloğlu, bu yöndeki kararların Türkiye’ye ait olduğunu söylemişti.