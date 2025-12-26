CTP 55 yaşında

27 Aralık 1970’te Kıbrıslı Türklerin ilk siyasi partisi olarak kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi 55. Yılını kutluyor.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, 55. Yıl Resepsiyonu yarın akşam saat 19.00’da Lefkoşa Hidden Garden’da gerçekleşecek. “Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla gerçekleşecek olan resepsiyona açık davet yapıldı.