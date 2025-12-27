CSO’nun Yeni Yıl Konseri ile 2025’i müzikseverler Opera, Polka, Vals ve Tangolarla uğurladı

Murat OBENLER

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen halka açık ve ücretsiz “Yeni Yıl Konseri” sırasıyla Gazimağusa ve Lefkoşa’da müzikseverlerle buluştu. KKTC Telsim iletişim desteği ile gerçekleşen her iki konserde de Orkestra şefliğini Ali Hoca üstlenirken CSO yeni yıla özel bir programı sahneye koydu. 25 Aralık Perşembe gecesi Gazimağusa’daki Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılan ilk konserden sonra CSO bu kez de başkentte Cumhurbaşkanlığı “Mavi Salon” da sahne alarak yılın son konserinde katılımcılara keyifli anlar yaşattı.



Konseri Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Türk, Rus, İngiliz ve Alman müzikseverler birlikte izledi

Konseri Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı MYK üyeleri, CTP Milletvekili Fikri Toros’un yanısıra adanın her iki tarafından birçok farklı millete ait müziksever izledi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman her yaştan müzikseverler ile selamlaşırken yurttaşlar da seçildikten sonraki ilk yeni yıl konserinde Cumhurbaşkanı’na ilgi ve sevgi gösterdi.



Strauss’tan Delibes,Piazzola ve Offenbach’a uzanan hareketli eserlerde tüm salon alkışlarıyla CSO’ya eşlik etti

Müzikseverlerin yoğun ilgisiyle Mavi Salon’un tamamen dolduğu Yeni Yıl Özel Programı’nda CSO, besteciler R.Strauss’tan 7 ,L.Delibes’ten 2, ,Cetra (Eldo Di Lazzaro)’dan 1, A.Piazzola’dan 1 ve J.Offenbach’tan 1 besteyi icra etti. Bazı parçalarda müzikseverlerin de alkışlarıyla CSO’ya eşlik ettiği konser neşeli anlara sahne olurken konuklar 2025’i polkalardan operalara, valslara ve tangolara uzanan tempolu müziklerle uğurlamanın keyfini çıkardı. Çocuklu ailelerin de ilgisinin dikkat çektiği konserde yoğun alkışlara CSO iki kez bis yaparak yanıt verdi.