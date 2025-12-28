Creditwest Bank, yeni yıla hazırlanırken 2025’in başarısını çalışanlarıyla kutladı

Yeni yıla güçlü hedefler ve ortak bir başarı ruhuyla hazırlanan Creditwest Bank, 2025 yılını çalışanlarıyla birlikte coşkulu bir organizasyonla uğurladı.

Banka, geride bırakılan başarılı yılın ardından geleneksel yılbaşı kutlamasını geçtiğimiz hafta The Arkın Colony Hotel’de gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs genelindeki 13 şube, Genel Müdürlük ve Creditwest Insurance çalışanlarından oluşan 284 kişilik Creditwest ailesi, yoğun geçen bir yılın ardından bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

Gecede, Creditwest Bank ailesine uzun yıllardır hizmet veren 28 çalışana kıdem plaketleri ve altın rozetleri takdim edildi. Ayrıca emekliye ayrılan Güzelyurt Şube Müdürü Özden Soğukpınar’a da emeklerinden ötürü plaket takdim edildi. 10., 15., 20., 25. ve 30. yıllarını dolduran çalışanlar, Altınbaş Holding ve Creditwest Bank yönetim kurulu üyeleri ve Üst Yönetimi tarafından tebrik edildi.

Creditwest Bank YK Başkanı Sofu Altınbaş, Creditwest Bank Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Altınbaş, Creditwest Bank Kurucu Ortağı Sn. Vakkas Altınbaş, Creditwest Bank YK Üyesi Haluk Levent Ünal, Creditwest Bank Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Altınbaş, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Sedef Altınbaş, kıdem ödüllerini takdim ederek çalışanlara kısa konuşmalar gerçekleştirdi. Yöneticiler, konuşmalarında çalışan motivasyonunun ve üstün performansın kurumun sürdürülebilir başarısındaki rolünü vurguladı; yeni ürünlerin geliştirilmesi, müşteri memnuniyetindeki artış ve zorlu projelerin başarıyla tamamlanmasını örnek göstererek çalışanların katkılarını takdir ettiklerini ifade ettiler.

Altınbaş: "En kıymetli hazinemiz çalışanlarımızdır"

Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, gecede yaptığı konuşmada bankanın değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağladığını ve Kuzey Kıbrıs bankacılık sektöründeki güçlü konumunu kararlılıkla koruduğunu vurguladı.

Bu başarının ekip ruhu ve özverili çalışma sayesinde elde edildiğini belirten Altınbaş, Creditwest Bank çalışanlarının hizmette ve kalitede fark yarattığına dikkat çekti. Altınbaş, bankanın en kıymetli hazinesinin çalışanları olduğunun altını çizerek tüm personele teşekkürlerini sundu.

Zaheer: "2026 yılına güçlü hedeflerle hazırız"

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, konuşmasına veda etmeye hazırlandıkları 2025 yılının kısa bir değerlendirmesini yaparak başladı. Bankacılık sektöründe hızlı değişimlerin yaşandığı bu dönemde, Creditwest Bank’ın stratejik ve kararlı adımlarla istikrarlı performansını sürdürdüğünü ifade etti.

2026 yılına girmeden önce, yeni yıla daha büyük hedefler ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla hazırlandıklarını belirten Zaheer, konuşmasını Banka Yönetimi’ne ve tüm çalışanlara teşekkür ederek tamamladı.

Gecede sahne alan Avantgarde Orkestra, en popüler parçaları Creditwest ailesi için seslendirdi.

Creditwest Bank, düzenlediği bu etkinlikle çalışanlarına verdiği değeri bir kez daha ortaya koyarken, yılın yorgunluğunu coşkuyla atan çalışanlar için gece, motivasyon ve kurum içi aidiyet duygusunu pekiştiren özel bir buluşma oldu.