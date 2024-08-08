Creditwest Bank, 30. yılını çalışanlarına yatırım yaparak kutluyor

Creditwest Bank, 30. yıl dönümünü sadece kutlamakla kalmayıp, çalışanlarına değer vererek kariyer gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Banka, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği binasında düzenlediği "Oracle Business Intelligence (Oracle İş Zekası)" eğitimiyle, kendi bünyesindeki yazılım mühendisleri, Alternatif Dağıtım Kanalı uzmanları ve Mali Kontrol uzmanlarının bilgi ve becerilerini ileriye taşıdı.

Creditwest Bank, 30. yıl kutlamalarına, çalışanlarının gelişimine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Bu eğitim, sadece bankanın kendi çalışanlarına yönelik bir yatırım olmasının yanı sıra, Kuzey Kıbrıs'ın finans sektöründeki yetkinliklerini artırmaya katkı sağlama hedefini de taşıyor.

“Sürekli gelişim ve inovasyon”

Creditwest Bank, 30 yıllık tecrübesiyle sadece başarılarını kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe yönelik yatırımlarına da devam ediyor. Çalışanlarına sunduğu eğitim olanaklarıyla, onların sürekli gelişimini destekleyerek, sektördeki liderliğini sürdürüyor. Banka, bu yaklaşımıyla hem çalışanlarının motivasyonunu artırıyor hem de Kuzey Kıbrıs ekonomisine değer katıyor.