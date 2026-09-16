Kamera görüntüleri ve cep telefonları inceleniyor

Recep DAL

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde, 35 yaşındaki eşi Rukiye Tunçer’i araç içerisinde spiral iş aletiyle başına vurarak öldüren S.A.T., bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede detayları aktaran polis, “Adam Öldürme” suçundan methalder olan S.A.T.’nin, 12 Eylül Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında eşi Rukiye Tunçer ile birlikte kullanımındaki araçla Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinden Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada aralarında tartışma çıktığını belirtti.

Polis, Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkan aracın yaklaşık 110 metre tarlada ilerlediğini, ardından S.A.T.’nin araçta bulunan spiral iş aletiyle Rukiye Tunçer’in başına defalarca vurarak ölümüne neden olduğunu aktardı.

Zanlının 13 Eylül Pazar günü çıkarıldığı mahkemede 3 gün tutukluluk emri alındığını hatırlatan polis, bu süre içerisinde zanlının evinde arama yapıldığını ve kanunsuz herhangi bir emareye rastlanmadığını belirtti.

Maktulün otopsi raporunun da hazırlandığını kaydeden polis, rapora göre kesin ölüm sebebinin “kafa travmasına bağlı doku zedelenmesi” olduğunu ifade etti.

Polis, olayla ilgili kamera görüntülerinin ve cep telefonlarının incelenmesine başlandığını, soruşturmanın bu yöndeki çalışmalarla sürdüğünü belirtti.

Soruşturma kapsamında alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken emareler bulunduğunu kaydeden polis, soruşturmanın selameti açısından zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadetleri dinleyen Yargıç Gizem Erciyes, zanlının soruşturma kapsamında 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.