“Crans Montana'daki başarısızlığı Türkiye'ye fatura etmek adil değil”

Eski Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, eski Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades’in son demeciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Akıncı, Anastasiades’in, Kıbrıslı Rumların kaygılarını anladığı yönündeki sözlerine teşekkür ederek, Kıbrıs sorununda her iki toplumun endişelerini dikkate almadan bir çözüme ulaşmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Müzakerelerde her iki tarafın yararına olacak dengeli bir sonucun çıkması için uğraş verdiğini belirten Akıncı, özellikle harita ve güvenlik-garantiler konusunda inisiyatif aldığını ifade etti. Crans Montana sürecine kadar birçok zorluk yaşadığını kaydeden Akıncı, tüm süreci kaleme aldığı kitabında detaylı şekilde ele alacağını belirtti.

Crans Montana’daki başarısızlığın Türkiye’ye fatura edilmesinin adil ve doğru olmadığını dile getiren Akıncı, 2019’da Berlin’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Türkiye’nin tek yanlı müdahale konusunda esneklik gösterdiğini teyit ettiğini hatırlattı.

Akıncı, federal ortaklığın iki tarafın eşitliği üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Federal hükümette en az bir Kıbrıslı Türk bakanın onayının aranması ilkesinin bile hâlâ kabul edilmemesi, adanın bölünmüşlüğünün devamından başka bir sonuç doğurmaz" dedi.

“Eğer bizi bıraksalardı Kıbrıs sorunu çözülmüştü”